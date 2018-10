Alcara. 25enne ruba 500 chili di legno nel Parco dei Nebrodi

I Carabinieri della Stazione di Alcara Li Fusi hanno arrestato il 25enne F.C.M., che dovrà rispondere di furto di legna in area demaniale. Nelle prime ore di domenica, in Contrada Imbruscia, all’interno dell’area protetta del Parco Naturale dei Nebrodi, è stato sorpreso dai Carabinieri, mentre era intento a caricare sul proprio veicolo fuori strada, parcheggiato su una strada interpoderale ed occultato dalla vegetazione, tronchi di albero di Cerro appena tagliati nella “zona B” del Parco Regionale.

Alla vista dei militari l’uomo ha cercato di giustificarsi adducendo spiegazioni poco credibili, ma i Carabinieri, collaborati da personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Distaccamento di Militello Rosmarino, hanno individuato l’area dalla quale gli alberi di Cerro erano stati tagliati con la motosega ancora in possesso dell’uomo.

Il legname, del peso complessivo di circa 5 quintali, è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato e portato agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Patti, in attesa di essere condotto in Tribunale per l’udienza di convalida.