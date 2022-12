Furto da 20mila euro tra contanti e orologi di lusso: fermati a colazione in un hotel a 4 stelle - Tempostretto

Un uomo e una donna avevano rubato in casa di una ristoratrice di Taormina per cui avevano lavorato come cameriere e baby sitter

TAORMINA – Un furto da 20mila euro, con un bottino fatto non soltanto di denaro contante ma anche di diversi orologi di lusso. A denunciarlo è stata la titolare di un ristorante del centro storico di Taormina, che si è presentata ai carabinieri di Taormina dopo aver subito la rapina in casa propria. La donna ha denunciato anche che il furto sarebbe stato compiuto diversi giorni prima, ma che non se ne sia accorta prima. E così i carabinieri hanno avviato le indagini, fermando, come presunti responsabili, un uomo e una donna, rispettivamente di origini marocchine e polacche, già noti alle forze dell’ordine.

I due erano ex dipendenti della titolare del ristorante

La scoperta è stata fatta grazie alle immagini di videosorveglianza presenti nella zona, con cui è stato possibile identificare i due presunti responsabili, trovati dopo un’accurata ricerca mentre facevano colazione in un hotel a 4 stelle. L’uomo e la donna avevano anche lavorato per la titolare del ristorante, lui come cameriere e lei come baby sitter. I carabinieri li hanno trovato con 8mila euro circa in contanti e alcune dose di cocaina e marijuana per uso personale. Successivamente sono stati trovati i quattro orologi rubati, tra cui un Rolex e due Cartier.

Spesi 3mila euro in pochi giorni

La donna ha ammesso il furto con il giovane, ma inizialmente aveva negato quello degli orologi. Questi, infatti, erano stati nascosti nel vano dell’ascensore del condominio in cui abitava lei, ma sono stati ugualmente recuperati grazie alla ditta manutentrice. Del bottino complessivo, i due avevano già speso circa 3mila euro tra cene, hotel e costosi smartphone, ora sotto sequestro. Adesso i due sono stati associati presso la Casa Circondariale di Messina – Gazzi e al termine dell’udienza di convalida il giudice ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere per l’uomo e quella dei domiciliari per la donna.