Furto di vestiti al centro commerciale, donna arrestata dai Cc a Milazzo - Tempostretto

La donna aveva forzato le placche anti taccheggio e si era portata via merce per 400 euro

MILAZZO – Quando i carabinieri l’hanno fermata stava portando via vestiti per 100 euro. In auto ne aveva però degli altri, precedentemente rubati, del valore di circa 300 euro. E’ stata quindi arrestata per furto aggravato in flagranza la donna della zona di Milazzo, sorpresa dai Carabinieri a manomettere i dispositivi anti taccheggio.

A dare l’allarme sono stati i commessi del negozio Piazza Italia, all’interno del Parco Corolla. Immediato l’intervento del Nucleo Operativo della Compagnia di Milazzo.

La merce è stata recuperata e restituita al proprietario del negozio.