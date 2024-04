Furto nella palestra comunale di Ritiro, “migliaia di euro di danni”

Lo denuncia la società Asd Castanea Basket 2010, che fa un appello alle istituzioni

MESSINA – “Siamo stanchi, avviliti e demoralizzati. In mattinata ci siamo accorti che nella palestra comunale di Ritiro, che abbiamo in gestione, mancava l’acqua. Verificando, ci siamo anche accorti che vi era un danno abbastanza notevole all’impianto idrico e che vi erano parecchie cose scomparse. Migliaia di euro in danneggiamenti e furti. Abbiamo così capito che siamo stati vittima di un furto e che lo stesso si è consumato quasi sicuramente durante la notte. Siamo stanchi perché credevamo che non ci saremmo più trovati di fronte a tali episodi, che oltretutto vanificano in buona parte l’ingente lavoro di ristrutturazione che stiamo portando avanti. Chiediamo aiuto al sindaco Basile e all’assessore Finocchiaro che ci sono sempre stati vicini”. A raccontare il furto è la società sportiva Asd Castanea Basket 2010 nel suo blog.

“Una struttura che la comunità deve proteggere”

Continua la società: “Siamo avviliti perché crediamo che una struttura del genere, che sorge in un contesto urbano “difficile”, debba essere vista dalla comunità come un qualcosa da proteggere e non da vandalizzare. Difatti, in questi mesi, la palestra ha accolto al suo interno tantissime e svariate attività (pallacanestro, baskin, danza, pattinaggio, Karate, e perfino gruppi parrocchiali), raccogliendo tanti consensi e complimenti. Tutto ciò ha aiutato e favorito, tra gli altri, anche le fasce più deboli, creando inclusione, svago e divertimento. Siamo demoralizzati perchéil furto di cui siamo stati vittima rappresenterà un enorme danno anche alle “nostre tasche”, stante la necessità di sistemare ciò che è stato danneggiato e ricomprare ciò che ci è stato sottratto. Ma v’è di più. Ci siamo infatti accorti che, inoltre, è stata danneggiata anche la cabina elettrica (che comunque avevamo provveduto a mettere in sicurezza). La cabina, per la quale abbiamo richiesto la rimozione numerose volte, è nonostante tutto pericolosa, poiché al suo interno sono presenti 20.000 Volt che mettono a rischio l’incolumità di chi ci “mette mani” senza sapere come muoversi”.

“Ci rivolgeremo a sindaco, assessore, questore e prefetta”

Asd Castanea Basket 2010 confida nelle istituzioni: “Chiediamo l’intervento delle istituzioni. L’assessore Massimo Finocchiaro e il sindaco Federico Basile ci sono stati sempre stati accanto e nel tempo hanno anche voluto verificare l’avanzare dei lavori di persona. E ci rivolgiamo pure alle forze dell’ordine. Invieremo una leggera a questore e prefetta per chiedere sostegno in questa crociata contro qualche ignorante delinquente. Siamo certi che si tratta di poche mele marce. Proveremo a chiedere che questo presidio di legalità venga tutelato di più. Non la si può dare vinta a pochi delinquenti. Nella giornata di oggi le attività, visti i danni riportati dalla struttura, sono state limitate al minimo. Stiamo lavorando perché la palestra possa recuperare al più presto la normalità. Ovviamente abbiamo sporto denuncia”.

Foto tratta dal blog della società.