Fx Racing, Andrea Campagna sul podio del Trofeo Predator’s

Il pilota di Roccalumera a Varano de Melegari è secondo nelle prove, in qualifica e in gara1. Sfortunato in gara2

Inizio di stagione positivo per il pilota di Roccalumera che nel primo round stagionale del Trofeo Predator’s, andato in scena a Varano de Melegari lo scorso fine settimana, si è messo in mostra sin da subito facendo registrare il secondo tempo nelle prove libere ufficiali. In qualifica fa segnare nuovamente il secondo tempo a soli 0.019 millesimi dalla pole position; ció gli ha permesso di scattare dalla prima fila in gara 1 in una griglia composta da 29 vetture.

Dopo un’ottima gara 1 Andrea è riuscito a salire sul podio in seconda posizione, iniziando la stagione con un ottimo risultato, ricevendo i complimenti del team. In gara 2 il pilota siciliano è partito dalla quinta posizione per via dell’inversione dei primi sei piloti arrivati nella gara della mattina. Stavolta però, nonostante una buona partenza, il pilota del team Nem Racing è rimasto imbottigliato nel gruppo nelle fasi iniziali e caotiche della gara, e dopo essere stato allargato fuori pista in curva 3, riesce a concludere la gara, interrotta in anticipo per una bandiera rossa, in settima posizione, non permettendogli di sfruttare al massimo le performance della vettura e di recuperare qualche posizione.

“È stato un’ottimo weekend – ha dichiarato Andrea Campagna – siamo partiti con il piede giusto. Sono molto soddisfatto del secondo posto in gara 1 che mi ha permesso di guadagnare buoni punti per il campionato e di aver sfiorato là pole position in qualifica. Peccato soltanto per non aver replicato il podio anche nella seconda gara del pomeriggio. Ci tengo a ringraziare il team per l’ottimo lavoro svolto e per avermi dato una macchina in grado di lottare per la vittoria. Non vedo l’ora del prossimo appuntamento stagionale, che andrà in scena il 25-26 maggio sul circuito di Magione”.