Fx3, per Andrea Campagna doppia affermazione a Magione - Tempostretto

Primo doppio successo per il messinese Andrea Campagna che alla guida della sua Harp Racing è autore di un grande fine settimana in Umbria

MAGIONE – Primo doppio successo di Andrea Campagna nella FX3 classe Am in terra umbra. Il portacolori messinese dell’Harp Racing è stato autore di un solido weekend fin dalle prove libere, dove ha subito fatto segnare tempi da assoluto. Dopo la seconda fila conquistata in qualifica, Campagna è stato protagonista di due convincenti gare concluse sul podio assoluto, e che gli sono comunque valse la vittoria nella classe Am sia in Gara 1 che in Gara 2. Il prossimo appuntamento del campionato italiano FX3 dedicato alla versione più prestazionale delle monoposto Predator’s è in programma a Imola il prossimo 1 e 2 luglio.

“È stato un ottimo weekend per noi, sin dalle prove libere siamo stato competitivi tanto che abbiamo firmato il terzo miglior crono assoluto, il secondo tra le monoposto Predator’s. In qualifica avevamo il potenziale per confermare la prestazione, ma la terza posizione ci è sfuggita per appena 4 centesimi di secondo. Considerando la presenza anche di vetture di categorie più prestazionali della nostra, siamo decisamente soddisfatti” – ha commentato Andrea Campagna, che è rimasto focalizzato sull’obiettivo stagionale: la classifica Fx3, riservata ai piloti Predator’s – “Abbiamo conquistato due podi importantissimi ai fini della classifica di campionato, dove siamo ora terzi, e abbiamo portato a casa due vittorie Am in due gare. E’ un risultato straordinario ma sono felice sopratutto perchè abbiamo lottato ancora una volta per la vittoria assoluta. Stiamo crescendo tanto e bene, sono sicuro che di qui a fine anno arriveranno altre ottime soddisfazioni per tutti noi”.

