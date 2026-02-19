Elezioni comunali, Rinascita Messina correrà da sola: “La città merita coraggio”

Entro la fine della settimana sarà ufficializzato il candidato. Presumibilmente sarà il frontman del movimento Gaetano Sciacca

MESSINA – Il movimento Rinascita Messina si prepara alle prossime elezioni comunali con un annuncio. Dopo una riunione operativa tenutasi ieri sera, 18 febbraio, i 32 componenti della lista civica hanno fatto il punto sulla situazione e sul programma. La decisione è stata quella di correre da soli.

Rinascita Messina: “Cdx e csx lasciano la città sospesa”

Rinascita Messina, in una nota, ha spiegato: “Dal confronto è emerso con chiarezza un dato che riteniamo preoccupante. Gli schieramenti tradizionali, sia di centrodestra che di centrosinistra, non hanno ancora assunto una decisione sulla candidatura a sindaco per la città di Messina. Una condizione di incertezza che rischia di lasciare la città sospesa, priva di una visione chiara e di un progetto concreto per il futuro”.

“Correremo da soli”

E ancora: “Nella convinzione che Messina non possa più attendere e che sia necessario uscire dalle secche di una politica attendista e autoreferenziale, il movimento Rinascita Messina ha maturato la volontà di proporsi direttamente come forza civica autonoma, capace di esprimere una candidatura a Sindaco autorevole, credibile e fortemente radicata nel territorio. Nei prossimi giorni, e comunque entro la fine della settimana, sarà ufficializzata tale scelta insieme al percorso che intendiamo avviare per coinvolgere cittadini, associazioni e realtà produttive in un progetto di vera rinascita per la nostra comunità”.

La nota si conclude con un messaggio: “Messina merita coraggio, visione e responsabilità. Noi siamo pronti”. Ma chi sarà il candidato? Le riserve saranno sciolte entro poche ore ma sembra quasi scontato che il candidato possa essere Gaetano Sciacca. L’ingegnere ha trasformato il suo Messina 3S in movimento politico lo scorso novembre e da tempo tira le fila di Rinascita Messina. Manca soltanto l’ufficialità.