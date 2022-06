Gaia Barone sul podio del Festival Canoro Internazionale "Ducato d'Oro" - Tempostretto

La piccola cantante di Gaggi al 3° posto in Puglia con il brano "Il giardino del re" di Ivan Lo Giudice

Si è svolta nei giorni scorsi al Teatro Macnil di Gravina in Puglia la 15° edizione del “Ducato d’Oro” Festival Canoro Internazionale di canzoni italo dialettali per bambini e ragazzi. La Sicilia si è classificata sul podio delle regioni d’Italia, al terzo posto con il brano “Il giardino del re” composto da Ivan Lo Giudice ed interpretato da Gaia Barone (8 anni, di Gaggi) che studia canto nella classe under14 presso l’accademia di musica moderna Live Sound di Taormina.



La canzone racconta la storia di un re viziato, che, attraverso l’aiuto di un vecchio saggio riscopre i valori quali l’amore, l’impegno e la gentilezza, valori che gli permetteranno di far rifiorire il suo giardino. Un’edizione particolarissima la quindicesima, rimandata dal 2020, a causa della pandemia.

“Gaia – dichiara Licia Digennaro (tra i componenti della giuria) ha incantato noi della giuria e il pubblico tutto del Ducato per la freschezza e per l’espressività della sua interpretazione insieme ad una capacità di modulare la voce davvero notevole per la sua giovane età. Personalmente ho trovato il brano proposto molto bello, col suo ritmo coinvolgente ed il testo prezioso per i valori”.

Il “Ducato d’Oro”

Al primo posto, nella kermesse canora, il Veneto con il brano “23 ottobre” e al secondo posto la Campania con il brano “Mamma Africa”. L’evento organizzato dall’Associazione Arcobaleno è un festival dove sono le canzoni, gli autori, e le regioni d’Italia a vincere il premio “Ducato” ossia l’antica moneta. Tutte le canzoni della serata, sono state valutate con un voto compreso tra 7 e 10, da una giuria di musicisti, e sono state accompagnate dal coro dei bambini diretto da Enza Pappalardi, ideatrice della manifestazione musicale. Il Ducato D’Oro si prefigge lo scopo di riportare alla luce i dialetti italiani mediante autori e bambini che sono chiamati a scrivere ed interpretarne le canzoni. Il concorso, inoltre, ha lo scopo di stimolare la produzione e di promuovere la diffusione di canzoni per bambini in lingua Nazionale e Dialettale, artisticamente valide, moderne, ispirate didatticamente a ideali etici, civili e sociali.