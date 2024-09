Galati Mamertino capitale del gusto, torna il Festival del giornalismo enogastronomico

Il programma della tre giorni di dibattiti, approfondimenti, degustazioni, incontri con produttori, attori istituzionali e giornalisti

Il territorio come valore, il ruolo centrale dell’informazione ma anche gli altri temi d’attualità del giornalismo contemporaneo. Sono questi i focus del Festival del Giornalismo enogastronomico 2024. L’appuntamento si rinnova quest’anno dal 4 al 6 ottobre come di consueto a Galati Mamertino, nel cuore dei Nebrodi. Talk, interviste, approfondimenti e dibattiti si alterneranno per tre giorni: il focus sarà sull’importanza della valorizzazione dell’identità territoriale come leva strategica per lo sviluppo economico e culturale delle aree interne. Il territorio come elemento chiave dell’informazione, del giornalismo: luoghi da raccontare e indagare ma anche luoghi in cui la presenza dei giornali è garanzia di democrazia e partecipazione dei cittadini.

Al tavolo del Festival, organizzato dal giornalista del Sole24ore Nino Amadore, ci saranno giornalisti, imprenditori, esperti del settore e rappresentanti istituzionali. Masterclass e talk saranno intervallati da degustazioni e aperitivi che permetteranno ai partecipanti di “esplorare il legame profondo tra le eccellenze enogastronomiche locali e il futuro delle aree marginali, spesso penalizzate da politiche poco lungimiranti”.

“Il Festival del giornalismo enogastronomico rappresenta un’occasione imperdibile per esplorare il ruolo chiave che il territorio, con le sue tradizioni e peculiarità, può giocare nello sviluppo delle aree interne – spiegano gli organizzatori – Oltre a essere una vetrina per le eccellenze enogastronomiche locali, il festival offre un contesto di dialogo e networking tra addetti ai lavori, istituzioni e cittadini, promuovendo lo sviluppo sostenibile e la crescita economica del territorio”.

4 Ottobre: Inaugurazione e Progetti per le Aree Interne

Alle 15 aprirà i lavori il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia Roberto Gueli. Seguirà il panel “Aree interne: quale progetto per invertire la rotta”, con la partecipazione di figure di spicco come Maurizio Zingales (ANCI Sicilia), Mario Alvano (ANCI Sicilia) e Dario Cartabellotta (Dipartimento Agricoltura della Regione siciliana). Il confronto, moderato dal giornalista Nino Amadore, si concentrerà su come promuovere uno sviluppo sostenibile nelle aree interne, valorizzando le specificità locali.

Alle 17 l’Aperitivo Help sarà un momento conviviale di discussione sui temi della libertà di stampa e delle recenti riforme, con ospiti come Valerio Vartolo (Avvocato) e Giacomo Di Girolamo (direttore di TP24), a dialogo con la giornalista Alessandra Serio. La prima giornata si concluderà con un incontro dedicato all’innovazione nell’agroalimentare (ore 19), in collaborazione con Innovation Island, dove imprenditori locali e innovatori discuteranno delle sfide e opportunità del settore agroalimentare siciliano.

5 Ottobre: Masterclass e Approfondimenti sul Vino e l’Olio

Il secondo giorno del festival si aprirà con una masterclass dedicata al miele (ore 10), a cura di Giacomo Emanuele (Emanumiele) e Laura Martino (Saporite), seguita da una masterclass incentrata sull’olio (ore 12):: Manfredi Barbera, noto imprenditore degli Oleifici Barbera, sarà intervistato dalla giornalista Maria Antonietta Pioppo per raccontare i segreti di questo prezioso prodotto. Alle 15 l’attenzione si sposterà sul mondo del vino con il talk “Vino e territorio, una storia”: la giornalista Michela Giuffrida dialogherà con Roberto Magnisi, direttore di Duca di Salaparuta. Seguirà una discussione sulle “Nuove strade del vino”, un’analisi delle tendenze innovative nel settore enologico.

6 Ottobre: Visite Guidate e Focus sul Turismo Rurale

L’ultima giornata del festival prevede un’interessante escursione guidata alle ore 11, con visita ad alcune delle aziende locali più rappresentative dei Nebrodi. Sarà un’opportunità unica per toccare con mano il territorio, conoscere da vicino le sue eccellenze produttive e vivere un’esperienza immersiva tra cultura e natura. Per partecipare agli eventi e alle masterclass del festival, è possibile prenotarsi sul sito ufficiale del festival o contattare l’organizzazione.

