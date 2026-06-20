 Galati Mamertino, in cammino per la donazione di sangue

Galati Mamertino, in cammino per la donazione di sangue

Alessandra Serio

Galati Mamertino, in cammino per la donazione di sangue

sabato 20 Giugno 2026 - 17:45

Oltre sessanta persone di tutte le età, unite dallo spirito di solidarietà, hanno partecipato alla Camminata della salute organizzata dall'Avis di Galati Mamertino

Bambini, “diversamente giovani”, sportivi e non hanno affrontato il cammino tra i sentieri dei boschi dei Nebrodi per arrivare alle cascate del Catafurco. Un percorso trekking di notevole interesse naturalistico e paesaggistico. Ma lo spirito dell’iniziativa era un altro: farsi promotore della cultura della donazione, ambito nel quale l’Avis di Galati Mamertino – presieduto da Giulia Drago – è in prima linea da anni. 

Trekking, salute e donazione

Per tutti è stato quindi un momento di sport immersi nella natura, divertimento e incontro ma anche riflessione sull’importanza di donare il sangue e diventare donatori regolari. Un obiettivo per il quale occorre fare rete. Per questo con Avis Galati hanno collaborato la palestra New Fitness Massi e Fabi, il chiosco La Cascata e la scuola di danza Evolution Planet. Un successo che, ha annunciato la presidente Drago, assicura un nuovo evento a presto.

passeggiata della salute

(foto gentilmente concesse da TuttoGalati)

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