Galati Mamertino, premio poesia Ferraù verso la serata finale - Tempostretto

La Giuria presieduta dallo scrittore Parafioriti ha scelto i vincitori tra 197 poesie

Galati Mamertino – Si avvia alla serata finale, prevista per domani sera alle 18, il premio di poesia intitolato a Nino Ferraù. Per l’edizione del centenario dalla nascita teatro sarà la sala polivalente dell’incubatore d’impresa, nel centro montano che ha dato i natali al poeta. La Giuria, presieduta dallo scrittore Cristiano Parafioriti (nella foto), ha ultimato i lavori e le 197 poesie ammesse sono state attentamente valutate.

I Premi

Svelati anche i premi speciali e le associazioni che patrocineranno tali riconoscimenti. È stato istituito il “Premio Donne Emancipazione e Libertà che il Centro Antiviolenza Pink Project di Capo d’Orlando consegnerà alla poesia che ha mostrato particolare sensibilità verso il tema della violenza di genere.

L’associazione NoLimits-Andrea Davide Lombardi consegnerà invece il riconoscimento alla poesia che ha mostrato particolare sensibilità verso il tema dell’inclusione sociale e delle disabilità. Nell’occasione, ha comunicato su facebook Patrizia Galipò, Presidente dell’Associazione, la famiglia di Andrea, ha deciso di istituire ufficialmente il Premio NoLimits-Andrea Davide Lombardi che andrà, ogni anno, ad una personalità che si sarà distinta nel campo dell’inclusione sociale.

Il riconoscimento antimafia

Un premio “tutto galatese” andrà alle migliori poesie in italiano e in vernacolo presentate da un poeta cittadino galatese di origine, nascita o adozione. Verrà premiato anche il poeta più giovane in concorso. Una menzione particolare poi per il Premio “Salvatore Carnevale” – Legalità e Antimafia istituito in seno alla manifestazione per la poesia che ha mostrato particolare sensibilità ai temi della giustizia e della legalità.

La serata di gala

La serata – fortemente voluta dall’ Amministrazione Comunale Galatese – sarà patrocinata dalla presidenza dell’ Assemblea Regionale Siciliana e dalla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia. Presenterà il giornalista Raffaele Valentino affiancato dai lettori Gabriella Campochiaro e Gianni di Giacomo.