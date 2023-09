Galati Marina, nelle case danneggiate dalla mareggiata entrano i ladri - Tempostretto

L'appello di un proprietario: "Chiediamo aiuto alle istituzioni. I muri sono crollati e siamo preda di chiunque sia malintenzionato"

MESSINA – “I ladri sono entrati nelle nostre case danneggiate dalla recente mareggiata. Qui a Galati Marina attendiamo un segnale forte di vicinanza da parte delle istituzioni. E, nel frattempo, qualcuno ha approfittato dei muri crollati in due abitazioni per rubare”. A parlare è uno dei proprietari delle case rovinate dalle mareggiate lo scorso febbraio. Ha appena presentato una denuncia alla polizia. “Su sei abitazioni lesionate, sono entrati facilmente in due, la mia e quella di una signora. Da quest’ultima hanno portato via denaro e fatto alcuni danni”, spiega.

Aggiunge l’uomo: “Qui a Galati non ci sentiamo protetti. L’auspicio è che chi ha responsabilità di governo intervenga presto a nostro favore. Vogliamo vivere nelle nostre case con tranquillità e sicurezza”.

4 milioni e mezzo di danni

Da parte sua, l’assessore alla Difesa del suolo, Francesco Caminiti, ha quantificato i danni causati dalla violenta mareggiata in 4 milioni e mezzo, nella zona tra Galati e Santa Margherita. E gli interventi sono in programmazione, a cura del commissario contro il dissesto idrogeologico Maurizio Croce.

