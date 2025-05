Galati S. Anna. Grossa perdita d’acqua da condotta Siciliacque

La copiosa perdita d'acqua proviene da una tubazione di proprietà di Siciliacque, società mista che rifornisce parzialmente d'acqua Messina

MESSINA – Al nostro numero WhatsApp 366.8726275 sono arrivate diverse segnalazioni che evidenziano una notevole perdita d’acqua in una condotta a Galati S.Anna. E’ una situazione che perdura da ieri pomeriggio generando oltretutto pericoli per la circolazione stradale. Il Predidente dell’Amam, Paolo Alibrndi, avvisato della situazione, dichiara che la tubatura in questione è di proprietà di Siciliacque, la società mista partecipata al 75% da Idrosicilia, controllata da Italgas spa, e al 25% dalla Regione Siciliana. Costituita nel 2004, si occupa della gestione sul territorio regionale del servizio di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione dell’acqua potabile a livello di sovrambito. Siciliacque fornisce le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani e in parte quelle di Palermo e Messina, più qualche zona del Ragusano. Alibrandi informa che la società mista è stata avvisata della perdita a Galati S. Anna. Si attende, quindi un suo intervento.