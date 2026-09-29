 A Galati Sant'Anna mercoledì 30 settembre chiusa la SP 37, deviazione sulla SS 114

A Galati Sant’Anna mercoledì 30 settembre chiusa la SP 37, deviazione sulla SS 114

Tito Agazio Lanciano

A Galati Sant’Anna mercoledì 30 settembre chiusa la SP 37, deviazione sulla SS 114

martedì 29 Settembre 2026 - 05:30

Lo stop serve a consentire la sosta dei mezzi d'opera impegnati in interventi condominiali.

MESSINA – Giornata di modifiche alla viabilità nella zona nord della città. Mercoledì 30 settembre la SP 37 di Galati Sant’Anna sarà chiusa al transito dalle 7 alle 16, nel tratto compreso tra l’ex Nazionale di Galati Marina e il bivio per Galati Sant’Anna, all’altezza del ponte ferroviario.

L’interdizione è stata disposta dalla Città metropolitana di Messina su richiesta della direzione dei lavori. Lo stop si rende necessario perché la sede stradale dovrà essere utilizzata per consentire la sosta dei mezzi d’opera impegnati in interventi condominiali.

Durante la chiusura, chi deve raggiungere Galati Marina (ex Nazionale) dovrà servirsi della viabilità alternativa sulla S.S. 114.

Il provvedimento resterà in vigore esclusivamente nella fascia oraria indicata, dalle 7 alle 16. Al termine, la circolazione sulla provinciale tornerà regolare.

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