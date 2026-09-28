Messina. “E tu ci caschi?”, occhio alle truffe digitali con l’intelligenza artificiale

Seminario all'università di Messina martedì 29 settembre per sviscerare gli "inganni digitali"

MESSINA – Online ciò che vediamo non sempre è ciò che sembra. Dietro una truffa o un messaggio costruito ad arte per sembrare credibile non c’è solo la tecnologia, con l’intelligenza artificiale. Contano anche psicologia, dinamiche sociali, emozioni e rapporti di fiducia, che possono orientare le nostre scelte e renderci più vulnerabili. Di questo si parlerà martedì 29 settembre, dalle 8.00 alle 10.00, nell’Aula “Vincenzo Scalisi” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina (Piazza Pugliatti 1), nell’incontro “E tu ci caschi? I meccanismi dell’inganno digitale. Psicologia, società e nuove forme di manipolazione”.

L’iniziativa, promossa da Confconsumatori Aps, vuole dare agli studenti gli strumenti per capire “come si costruisce un inganno digitale, quali meccanismi lo rendono credibile e quali segnali possono aiutare a riconoscerlo, mettendo insieme competenze e prospettive diverse”, viene messo in rilievo dai promotori.

L’apertura, con i saluti istituzionali, è affidata ad Antonio Cappuccio, professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno dell’Ateneo. Seguirà Carmelo Calì, avvocato e presidente nazionale di Confconsumatori APS, che porterà il saluto dell’associazione e illustrerà il valore e gli obiettivi del progetto a livello nazionale.

Carmen Agnello, avvocata e presidente della Federazione provinciale di Messina di Confconsumatori Aps, racconterà l’esperienza maturata sul territorio, soffermandosi su “l’obiettivo del dialogo avviato con gli studenti e sul valore della collaborazione con l’Università di Messina quale occasione di informazione, confronto e prevenzione”.

Il quadro generale sarà tracciato da Francesco Pira, professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, che analizzerà le trasformazioni sociali e comunicative legate alle nuove forme di inganno in rete. Monica Faggiani, psicologa, formatrice aziendale, coach e counselor, entrerà invece nel merito delle tecniche: le leve psicologiche e comportamentali usate per orientare le decisioni, costruire fiducia e rendere più efficace la manipolazione.

L’incontro offre una lettura multidisciplinare che intreccia psicologia, sociologia e comunicazione, per spiegare non solo come funzionano le nuove forme di manipolazione digitale, ma soprattutto perché funzionano. Le truffe online, infatti, non si affidano soltanto alla tecnologia: sfruttano comportamenti profondamente radicati, dalla fiducia all’urgenza, dall’autorevolezza percepita alla paura, fino alla curiosità e al bisogno di rassicurazione.

“Conoscere questi meccanismi significa acquisire una prima, fondamentale forma di difesa”, viene evidenziato dagli organizzatori.