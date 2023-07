A18. Galleria di Letojanni, corsia singola ad agosto: "Lavori finiti? La ditta dice il 21 ottobre" - Tempostretto

L'apertura entro tre settimane sarà parziale. A valle lavori sospesi fino a settembre. L'impresa punta a completare l'opera entro pochi mesi

MESSINA – L’11 luglio scorso è stato il sindaco di Roccalumera, Giuseppe Lombardo, a parlare di una svolta nei lavori per il ripristino della galleria di Letojanni, quando su Facebook ha annunciato: “Prima di fine mese, dopo quasi 8 anni, si aprirà la galleria più famosa del mondo”. Ieri in Consiglio comunale è stato l’architetto Massimo Freni del Cas a fare chiarezza, parlando delle modalità con cui dovrebbe riaprire e di una fine totale dei lavori che, invece, potrebbe essere in programma tra cinque mesi.

“Ad agosto l’impresa vuole aprire una corsia”

“La stazione appaltante dell’intervento – ha spiegato Freni – è l’ufficio del commissario del governo contro il dissesto idrogeologico che opera attraverso la protezione civile regionale. Noi non abbiamo un’attività di controllo né amministrativo né tecnico sul cantiere. Ho partecipato a una visita di collaudo in cui ci hanno comunicato che l’impresa nella prima decade di agosto vorrebbe procedere a una consegna provvisoria dell’opera, permettendo così il passaggio dei mezzi a una sola corsia da Messina verso Catania. Contestualmente proporrebbe di non intervenire nella corsia a valle per le successive opere per tutto agosto, mantenendo una corsia da Catania a Messina. Nel mese di settembre, dopo il periodo di maggior traffico, loro vorrebbero aggredire la parte di opere da realizzare lato valle per completare l’opera. La previsione per tutti i lavori è il 21 ottobre 2023. Ci hanno comunicato questo”.

L’architetto ha anche espresso un’opinione su quanto visto: “Da quello che posso dirvi io non credo che l’impresa riesca a mantenere l’onore contrattuale, quindi secondo me, se devo dirvi ciò che penso, non saranno completati i lavori prima di novembre o dicembre. L’unica cosa che rimarrebbe da settembre in poi è un muro di contenimento e tutte le opere di rifinitura, l’impermeabilizzazione e il ricoprimento della galleria. Siamo all’85 o al 90 per cento dei lavori completati”.

