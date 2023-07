A18. La luce in fondo... alla galleria di Letojanni, "aprirà entro fine mese" - Tempostretto

L'annuncio del deputato regionale Giuseppe Lombardo. Lavori in dirittura d'arrivo a ormai quasi 8 anni dalla frana

LETOJANNI – “Prima di fine mese, dopo quasi 8 anni, si aprirà la galleria più famosa del mondo!”. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è stato il deputato regionale di Sud chiama Nord, Giuseppe Lombardo, sindaco di Roccalumera. “Come da impegno preso quando ho fatto mettere la faccia al soggetto attuatore per la struttura commissariale per il dissesto idrogeologico dott. Maurizio Croce, si incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel”, ha aggiunto Giuseppe Lombardo, che ha postato alcune foto che testimoniano lo stato di avanzamento dei lavori nella galleria in questione.

Articoli correlati