Dal 5 al 13 dicembre

Da giovedì 5 a venerdì 13 dicembre, per l’esecuzione di lavorazioni marginali e secondarie in autostrada in corrispondenza della galleria Letojanni, è stata disposta la parzializzazione della carreggiata mediante chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, secondo esigenze.