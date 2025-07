Gallodoro, aggiudicati i lavori di messa in sicurezza del centro abitato

I lavori verranno eseguiti da un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Dlm Costruzioni srl di Barcellona Pozzo di Gotto, per un importo di 773 mila euro

GALLODORO – La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha aggiudicato a Gallodoro i lavori di messa in sicurezza di contrada Landro. L’intervento di consolidamento, in base alla graduatoria stilata dagli uffici diretti da Sergio Tumminello, verrà effettuato da un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Dlm Costruzioni srl di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), in ragione di un ribasso del 32,4 per cento e per un importo di 773 mila euro.

Molto diffusi i movimenti franosi superficiali nell’abitato di Gallodoro, situato sui monti Peloritani, a nord di Taormina e all’interno dell’area compresa tra il fiume Alcantara e la Fiumara D’Agrò. Eventi franosi che si sono verificati negli ultimi anni e che hanno reso particolarmente vulnerabile e instabile il versante nord-orientale sovrastato da una parete rocciosa e con una classificazione di rischio molto elevata (R4). Dal 2009 in poi i diversi episodi di caduta massi hanno causato danni importanti a edifici privati e a una serie di infrastrutture oltre alla rete di sottoservizi.

Il progetto prevede interventi di regimazione, il disgaggio dei blocchi instabili e la collocazione di reti paramassi e di barriere. Il problema principale è quello della velocità delle acque che scendono per gravità ed è per questo che si rendono necessarie opere di drenaggio e di convogliamento. Si procederà quindi alla collocazione di una barriera paramassi a valle dell’area, già stabilizzata con rete corticale.