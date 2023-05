Ganzirri, l'intervento sulla condotta sottomarina a Contrada Salina e il nostro servizio - Tempostretto

I dettagli tecnici sulla riparazione commissionata da Amam e l'indagine di Tempostretto in esclusiva nel mese di marzo

MESSINA – Il nostro servizio in esclusiva sul mare a Contrada Salina, a Ganzirri. Nei mesi scorsi abbiamo ricevuto segnalazioni di una possibile dispersione di sostanze inquinanti in profondità. Ed è stato evidenziato che si trattava di un fenomeno ricorrente ogni mattina. Allora Tempostretto ha incaricato un sub d’effettuare un prelievo di un campione di acque reflue. Dopo l’immersione, si è proceduto all’analisi da parte di un laboratorio. Il risultato? Uno “scarico abusivo e con valori molto al di sopra dei limiti consentiti”, ha evidenziato un esperto in campo scientifico. “Non si tratta di uno scarico abusivo ma di una falla e stiamo intervenendo”, ha risposto la presidente dell’Amam Loredana Bonasera. Così, su incarico dell’Amam, la società Arena sub srl ha effettuato un intervento per la riparazione di due erosioni e alcune micro erosioni. Il tutto per una spesa di €. 4.140, per la riparazione, lo scorso marzo.

Nella relazione inviata ad Amam e Comune, Arena sub specifica i dettagli: “Si sono riscontrate tre nuove perdite su una superficie di circa 2300 mm. a -4m di profondità. Amam ci ha affidato il compito di effettuare i necessari lavori di riparazione sulla condotta sottomarina dell’impianto di sollevamento saline base. L’intervento primario è stato quello della video-ispezione al fine di constatare lo stato di fatto della condotta sottomarina e di procedere alla riparazione della stessa”.

Il tamponamento delle erosioni e la gestione dei flussi di scarico

Attraverso la video-ispezione della condotta sottomarina, “si è rilevato che lo stato di fatto ha subito delle variazioni e che la stessa presenta due erosioni di circa 200 mm ciascuna e altre micro-erosioni nelle superfici limitrofe”. Successivamente, si legge sempre nel report, “si è proceduto alla costruzione di due collari in acciaio inox per il tamponamento delle erosioni su una superficie di 2300 c.a. mm. Con la coadiuvazione del personale Amam, che ha gestito i flussi di scarico, la società ha provveduto al tamponamento delle erosioni, collocando in opera i collari di acciaio inox, precedentemente costruiti, guaniti con speciale neoprene ad alta densità”.

In realtà, c’erano state altre riparazioni nel 2018 e 2020 e andrà verificato se, ora, l’intervento sarà risolutivo. In questo periodo, il direttore generale del Comune, Salvo Puccio, ha pure annunciato l’avvio dei lavori per il depuratore di Tono, che investe sempre quella zona: “Così avremo finalmente lo sdoppiamento delle linee, acque bianche e acque nere, e tutto sarà convogliato, con il collettamento, al depuratore nuovo e non più a Contrada Salina bassa, a Ganzirri. Toglieremo lo scarico e collegheremo tutto al depuratore”.

