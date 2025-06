I carrellati per la raccolta differenziata dei rifiuti vanno esposti in base al calendario in zone limitrofe alle abitazioni o ai negozi. Una volta svuotati vanno tolti dal marciapiede

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sono le 7,30 del mattino e siamo a Ganzirri. Mi sembra di essere tornata ai tempi dei cassonetti . Questo è il marciapiede per andare in chiesa di fronte alla piazza principale”.