Garante per l’infanzia, cinque candidati a quasi due anni dalle dimissioni di Costantino

Nell'aprile 2022 si è dimesso l'allora garante alla vigilia delle elezioni amministrative. Oggi in commissione si è aperto l'iter per la nuova scelta

MESSINA – Sono passati quasi due anni da quando il dottore Angelo Costantino, nell’aprile 2022, si è dimesso da garante dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Messina. All’epoca si è trattato di “un atto dovuto in seguito allo scioglimento del Consiglio comunale” che lo aveva nominato, una scelta presa da Costantino per correttezza nei confronti dei nuovi consiglieri che sarebbero stati eletti il mese successivo. Ora è, finalmente, stato avviato l’iter per scegliere chi ricoprirà un incarico così delicato.

I candidati

La quarta commissione consiliare presieduta da Sara Di Ciuccio ha così convocato i cinque candidati, che nel giro di due sedute di commissione si presenteranno ai consiglieri e saranno poi votati in Consiglio. I candidati sono Pietro Chillè, Carmelo Cupitò, Giovanni Amante e Anna Maria Murdaca, a cui si aggiunge Carmelo Genovese, oggi assente per problemi personali.

A parlare oggi, per questioni di tempo, è stato il solo Chillè: “Ho fatto mio il motto del prevenire meglio di correggere. Molti bambini nascono per la gioia di diventare mamma e papà. Oggi rientro in quest’aula con grande piacere, perché sono stato presidente della sesta Municipalità che all’epoca era quella di Camaro e consigliere comunale. Oltre alla mia esperienza politica e da quella scolastica e sportiva, da ex olimpionico, porto quanto fatto con le varie iniziative nel corso degli anni sul territorio e con i ragazzi in villaggi come Catarratti, centrale ma considerato periferico”.