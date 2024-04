Garufi e Villari, doppio podio per i giovani cavalieri dell’Asd Equiagro’

Primo posto in due categorie per il santateresino Andrea Garufi alla seconda tappa del Progetto sport "Fabio Mangilli" di dressage ad Acireale

S. TERESA DI RIVA – Fine settimana di successi per i giovani cavalieri dell’Asd Equiagro’, con Andrea Garufi e Matilda Villari che si sono aggiudicati un doppio podio nella 2^ tappa del Progetto Sport “Fabio Mangilli” di dressage. I ragazzi dell’equitazione della scuola, seguiti dagli istruttori Fabrizio Marisca e Serena Rizzo e affiliati al Villa Santa Maria Equestrian Center, hanno ottenuto ottimi risultati nella competizione svolta ad Acireale nei giorni scorsi.

Andrea Garufi ha conquistato il primo posto nelle categorie E100 e E110, mentre Matilda Villari ha raggiunto la vetta nella ID20 e ID30, oltre a classificarsi al 16° posto nella categoria E60 e al 9° posto nella E80. Asia Costa ha ottenuto il primo posto nella E80 e il sesto nella E60, Alice Busca si è piazzata al terzo posto nelle ID20 e ID30, mentre Elsa Calcaterra si è aggiudicata il primo posto nelle categorie D1 e D2.

I risultati positivi dei ragazzi dell’Asd Equiagro’ dimostrano il talento e la determinazione che caratterizza la scuola, contribuendo a far conoscere e apprezzare sempre di più l’equitazione nella riviera acese. Gli istruttori Fabrizio Marisca e Serena Rizzo si sono detti orgogliosi dei risultati ottenuti, sottolineando l’impegno e la disciplina dei giovani cavalieri. Ringraziano i partecipanti, le loro famiglie, il Villa Santa Maria Equestrian Center e il Progetto Sport “Fabio Mangilli” per l’organizzazione dell’evento e per aver contribuito al successo della competizione.