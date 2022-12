Gattino seviziato e amputato con i petardi, "taglia" di 6mila euro per individuare i colpevoli - Tempostretto

Il fatto è accaduto a Brolo. La denuncia dell'Aidaa che offre una ricompensa a chi fornirà informazioni

BROLO – Il grave fatto è avvenuto poco dopo Natale. A Brolo, in via Onorevole Germanà, è stato ritrovato un gattino bianco con una zampina mozzata di netto a causa dei petardi con i quali era stato colpito dopo essere stato fatto bersaglio da ignoti. Il gattino preso in cura dai veterinari della zona avrebbe poche possibilità di sopravvivere. Vicino al gattino amputato sono state ritrovate decine di petardi esplosi.

Sulla vicenda è intervenuta con un duro comunicato l’Associazione Italiana Difesa Animali Aidaa: “E’ un atto criminale e vergognoso, e purtroppo crediamo non sia destinato a rimanere isolato. E non si dica che si tratta solo di un gatto, come fanno in molti, quel micio seviziato dai petardi, che oltre ad aver tranciato la sua zampa hanno lasciato segni e bruciature su pelo e sul corpo, merita rispetto. Noi già domani invieremo una denuncia alla Procura di Patti e mettiamo a disposizione una ricompensa di 6.000 euro che sarà pagata a chi con la propria denuncia o testimonianza resa alle forze dell’ordine, secondo le modalità previste dalla legge, aiuterà ad individuare e far condannare in via definitiva il responsabile o i responsabili di questo crimine”.