Gaza, una manifestazione a Roma contro l’apocalisse umanitaria

di Marco Olivieri

“Tutte e tutti a Roma sabato 7 giugno. Una grande manifestazione nazionale per fermare il massacro del popolo palestinese”. Così in una nota congiunta i leader di Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Partito democratico, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte e Elly Schlein. L’iniziativa, con una mozione bocciata dalla maggioranza contro “i crimini del governo Netanyahu a Gaza”, ha il merito (seppure tardivo) di compiere un passo in avanti per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Alla manifestazione non dovrebbero partecipare solo i sostenitori del Pd, del M5S, dei Verdi e di Avs. O comunque non solo chi è in area progressista. Dovrebbero aderire tutti coloro, siano moderati, conservatori, di centrodestra, che hanno a cuore le sorti dell’umanità, i diritti umani e la necessità di fermare una carneficina, un genocidio che lascia senza fiato.

Chi vota centrodestra potrebbe prendere le distanze da chi governa perché il silenzio di Meloni è inaccettabile

Anche noi come testata, in un’ottica di valore universale delle persone, aderiamo a quest’iniziativa. E riteniamo che pure chi è politicamente lontano dagli organizzatori, e magari ha votato per lo schieramento rappresentato dalla presidente Meloni, possa prendere le distanze dall’inaccettabile silenzio governativo su Gaza. Condividiamo lo spirito di questa presa di posizione che ha un valore superiore agli schieramenti e alle divisioni politiche. Qui è in gioco qualcosa di più grande.

Nel presentare l’iniziativa, la segretaria del Pd Elly Schlein ha ribadito la “chiara, netta e condivisa condanna rispetto ai terribili fatti terroristici di Hamas del 7 ottobre. Quello che non possiamo accettare da parte del governo italiano e dell’Unione europea è il doppio standard. Per cui non abbiamo sentito alcuna condanna dell’apocalisse umanitaria in corso a Gaza da troppo tempo. Non abbiamo sentito mai una voce che si levasse con altrettanta forza dall’Ue per chiedere il cessate il fuoco, una tregua, di liberare gli ostaggi e portare a Gaza tutti gli aiuti umanitari. Serve uno sforzo diplomatico e politico più forte”.

Una manifestazione che dice “no” a qualsiasi violenza

“Noi chiediamo con forza – ha proseguito Schlein – di ristabilire il cessate il fuoco, di liberare incondizionatamente gli ostaggi israeliani ancora nelle mani dei terroristi di Hamas, la fine delle violenze e delle occupazioni illegali, l’invio di aiuti umanitari e le garanzie di sicurezza per gli operatori umanitari e sanitari. Chiediamo il pieno riconoscimento dello Stato di Palestina anche da parte dell’Unione europea. Infine non accettiamo più da parte di nessuno la costante delegittimazione della Corte penale internazionale“.

Si può anche non avere alcuna simpatia per il Pd e le altre forze lo ribadiamo. Ma è bene riflettere sulla necessità di un radicale ripensamento della politica europea e internazionale. Politica che non può voltarsi dall’altra parte. Diritto e umanità, giustizia e legalità impongono a tutti noi una seria riflessione.

La mozione unitaria

Ecco i punti principali della mozione di Pd, Avs e Cinquestelle:

“ Riconoscere lo stato di Palestina come Stato democratico e sovrano e promuoverne il riconoscimento anche da parte di tutta l’Unione Europea

come Stato democratico e sovrano e promuoverne il riconoscimento anche da parte Esigere in tutte le sedi internazionali e multilaterali il cessate il fuoco immediato in Palestina, la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hams, la fornitura di aiuti umanitari , il rispetto della tregua in Libano e il pieno rispetto del diritto internazionale

in tutte le sedi internazionali e multilaterali il in Palestina, la nelle mani di Hams, la fornitura di , il rispetto della e il pieno Sostenere il cosiddetto “Piano arabo” per la ricostruzione e la futura amministrazione di Gaza, condannando qualsiasi piano di espulsione dei palestinesi da Gaza e Cisgiordania

il cosiddetto e la futura amministrazione di Gaza, condannando qualsiasi piano di espulsione dei palestinesi da Gaza e Cisgiordania Sospendere immediatamente forniture , autorizzazioni e compravendita di armi con Israele

immediatamente , autorizzazioni e compravendita di Sostenere in sede europea l’adozione di sanzioni nei confronti del governo israeliano per la sistematica violazione del diritto internazionale

in sede europea l’adozione di nei confronti del per la sistematica Esigere la fine dell’occupazione militare illegale dei territori palestinesi in Cisgiordania e l’illegale creazione e sostegno di insediamenti israeliani

illegale dei in Cisgiordania e l’illegale creazione e sostegno di insediamenti israeliani Promuovere la sospensione dell’accordo di associazione Eu-Israele per le ripetute violazioni del diritto internazionale

di associazione per le ripetute violazioni del diritto internazionale Dare piena attuazione ai mandati di arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu e Gallant

emessi dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Sostenere in tutti i consessi europei e internazionali la legittimità della Corte Penale Internazionale“.

