Gazzi. “Guasto alla fogna mai riparato”. L’Amam interverrà

venerdì 07 Novembre 2025 - 19:22

L'Amam sta predisponendo una pulizia straordinaria di quel tratto di condotta fognaria.

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Bonsignore angolo via Bonino, rete fognaria rotta sotto la linea del tram mai riparata. Questa oggi la situazione, i liquami scorrono in strada creando pericolo al transito e una condizione igienico sanitaria gravissima. Né Amam né Comune sono intervenuti a riparare il guasto che da anni è sotto la linea tranviaria e causa pure lo sversamento di liquami in mare.”

AGGIORNAMENTO: Il Presidente Amam, Paolo Alibrandi, al quale abbiamo girato la segnalazione, ci ha informati che ieri, venerdì 7 novembre, i tecnici dell’azienda sono stati sul posto. A seguito della verifica, si sta predisponendo una pulizia straordinaria di quel tratto di condotta fognaria. L’Amam attende solo l’ordinanza di viabilità per regolare il traffico durante i lavori.

