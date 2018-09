Auto imbottita di cocaina intercettata dai finanzieri sullo Stretto

Pesca grossa delle Fiamme Gialle in riva allo Stretto. Agli imbarchi dei traghetti i finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno intercettato un corriere della droga con l'auto imbottita di cocaina.

Ben 11 chili, divisi in 10 panetti, nascosti all'interno dei pannelli degli sportelli del veicolo. Il conducente, un uomo di origine calabrese, é stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Gazzi. Il mezzo é stato sequestrato insieme alla droga.

A scoprire il carico é stato il cane Dandy. L'auto era già stata controllata e stava per allontanarsi, ma il pastore tedesco dell'unità antidroga della Finanza ha puntato gli sportelli e la carrozzeria, indirizzando i militari.

Il giorno prima la finanza aveva sequestrato 6 chili di marijuana trasportati tra i bagagli da una coppia che viaggiava in bus. Alessandria Serio