Gdf Messina. Inaugurata la caserma “Cutugno” ristrutturata

Ieri il conferimento della cittadinanza onoraria per i 250 anni dalla fondazione del Corpo

Si è svolta stamani la cerimonia di inaugurazione dei locali recentemente ristrutturati della Caserma “Stefano Cutugno”.

Erano presenti la prefetta di Messina Cosima Di Stani, il vicesindaco Salvatore Mondello, il comandante regionale Sicilia della Guardia di Finanza, Cosimo Di Gesù, e il comandante provinciale Gerardo Mastrodomenico.

Un evento nell’ambito delle celebrazioni per il 250° anniversario della fondazione del Corpo, che segue il riconoscimento della cittadinanza onoraria, celebrato ieri pomeriggio in Consiglio comunale.

“Sono davvero orgoglioso del percorso che l’Amministrazione ha voluto e saputo creare con la Guardia di Finanza, giustamente celebrata in occasione di un importante Anniversario, ma più in generale con tutte le Forze dell’Ordine e Armate – dice il vicesindaco Salvatore Mondello -. Oggi abbiamo ancora una volta dimostrato come e quanto la ‘Squadra Stato’ sia presente sul territorio e come la collaborazione interistituzionale continui ad arricchirsi di contenuti di alto valore morale ed etico. Lavorare al servizio della città è obiettivo prioritario e nobile, così come affrontare le criticità in un clima di assoluta partecipazione e condivisione con le Forze dell’Ordine e Armate, mettendo in primo piano gli interessi della nostra Messina, nel rispetto dei valori della legalità e della sicurezza”.