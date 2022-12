Generazione Z, giovani alla ribalta. Tre giorni al Palacultura VIDEO - Tempostretto

Appuntamento da mercoledì 21 a venerdì 23 dicembre

intervista di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



E’ stata presentata in conferenza stampa la kermesse Generazione Z Giovani alla ribalta Talent show, in programma dal 21 al 23 dicembre alle 18 al Palacultura ad ingresso gratuito, inserita nel Cartellone natalizio del Comune “Messina città della Musica e degli Eventi” e prodotta dall’Agenzia Karamella di Giovanni Grasso.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore alla Cultura, Enzo Caruso, e l’assessore alla Politiche Giovanili, Liana Cannata, l’organizzazione e il cast.

“Come ha sempre fatto nei suoi da vent’anni a questa parte, iniziando da Scuolissima – ha detto Giovanni Grasso – l’Agenzia Karamella, anche stavolta con la manifestazione Gen-Z, offre ai ragazzi del nostro territorio la possibilità di avere un palcoscenico in cui esibirsi e lanciare il proprio talento. E potranno anche farlo di fronte a personalità di alto livello del mondo dello spettacolo e della cultura”.

“Offrire spazi per lo spettacolo è fondamentale per sostenere i giovani – ha dichiarato l’assessore Enzo Caruso -. La nostra città genera talenti ed è giusto che abbiano opportunità. E’ semplice accogliere i messinesi che sono diventati grandi, come Nino Frassica o Maria Grazia Cucinotta. Però la domanda che mi faccio sempre è: “cosa abbiamo fatto noi per farli diventare ciò che sono oggi?”. Allora pensiamoci in tempo, in modo da essere orgogliosi di aver fatto qualcosa e aver dato un’opportunità quando ancora erano sconosciuti”.

Infine è intervenuta l’assessora Liana Cannata: “La tre giorni di Gen-Z è nello spirito dei propositi di questa Amministrazione: vogliamo rendere i giovani protagonisti in ogni settore e disciplina. Ai nostri ragazzi dico di essere tenaci e di non abbattersi di fronte alle difficoltà che fanno parte della vita e del percorso di una carriera; di essere determinati e tenaci, perché così, credendoci fino in fondo, si possono raggiungere gli obiettivi”

Nei tre appuntamenti di Danza, Musica e Moda, sono state previste serate di show, ma anche il Festival canoro, l’elezione di Miss città dello Stretto e le lezioni degli ospiti nazionali.

La presentazione è stata affidata a Natale Munaò, popolare presentatore, speaker e cantante; Alice Carbonaro, vincitrice del Concorso nazionale Una Ragazza per il Cinema 2020 e Miss Isola del Sole nelle selezioni di Miss Italia 2022; Antonella Romeo, speaker di Antenna dello Stretto.

Per i vincitori della varie sezioni è stato deciso di offrire la partecipazione ai corsi di musica, scrittura e interpretazione, musical, ballo e coreografie, look e interviste, al Meeting internazionale dello Spettacolo, dal 5 all’8 gennaio a Pomezia e organizzato da Vma Production di Napoli del talent scout maestro Vincenzo Capasso, autore, tra gli altri, di brani di Mina e Gigi Finizio.

IL PROGRAMMA E GLI OSPITI

Mercoledì 21 dicembre è dedicato alla Danza, con la partecipazione di diverse Scuole di ballo di Messina e provincia, con esibizioni dei più diversi stili.

Ospiti di alto livello in questa grande festa: Leon Cino, ballerino e coreografo, vincitore di Amici di Maria De Filippi 2004. Diplomatosi alla Scala di Milano, lavora per Rai e Mediaset, assistente di Garrison Rochell. Ha la sua scuola di ballo a Melegnano (MI) ed è ballerino e coreografo della Trinacria Dance Company.

Nunzio Stancampiano, ballerino e coreografo, concorrente ad Amici di Maria De Filippi 2021 per la categoria Latino-Americani.

Fabio Raspanti, ballerino e coreografo, assistente di Garrison Rochell ad Amici, impegnato in spettacoli di successo internazionale, tra cui Notre dame de Paris, Cirque Du Soleil.

Giovedì 22 dicembre si svolge il Festival canoro, con tre categorie in gara: Categoria young, fino a 8 anni di età; Categoria junior, dai 9 ai 14 anni; Categoria, dai 15 ai 35 anni. I concorrenti sono studenti delle più prestigiose Scuole di canto di Messina e provincia.

Ospite d’onore del Festival canoro è Roberta Bonanno, nel 2008 ad Amici di Maria De Filippi secondo posto per la categoria canto, dietro al vincitore Marco Carta. All’attivo gli album “Non ho più paura” e “Io e Bonnie”. Partecipa a Sanremo nel 2014. Nel 2018 è nel cast di “Tale e Quale Show” di Carlo Conti, dove torna lo scorso 11 dicembre per l’edizione speciale “Natale e Quale Show”.

In programma, inoltre, le lezioni con i prestigiosi ospiti della danza e della musica: il 21 alle 15 balli latino-americani con Nunzio Stancampiano; il 22 dicembre alle15 Canto con Roberta Bonanno; il 23 dicembre alle 15 Danza con Fabio Raspanti e Danza classica con Leon Cino.

Venerdì 23 dicembre si chiude davvero “in bellezza” con la Moda: sfilate di stilisti provenienti da tutta la Sicilia e l’elezione di Miss Città dello Stretto.