Gerace. Un uomo accoltellato dopo una lite, arrestato l'aggressore - Tempostretto

La vittima sarebbe stata accoltellata, in una zona centrale di Gerace, al termine di un’accesa discussione scoppiata per motivi di natura personale

GERACE – Un uomo di 50 anni è stato tratto in arresto dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Il 50enne, al culmine di una lite avrebbe accoltellato un compaesano di 60 anni allo stomaco. La vittima è stata portata d’urgenza all’ospedale di Locri dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

la vittima sarebbe stata accoltellata, in una zona centrale di Gerace, al termine di un’accesa discussione scoppiata per motivi di natura personale . Nel giro di poco tempo i carabinieri, col coordinamento della Procura di Locri, hanno ricostruito l’accaduto e arrestato il presunto autore del ferimento. L’uomo è stato portato nel carcere di Locri.