Germanà sui migranti: "Il governo aiuta i fragili, il Pd l'immigrazione illegale" - Tempostretto

Lo sostiene il senatore messinese leghista Nino Germanà

Emergenza migranti in Sicilia. Il senatore della Lega Nino Germanà, messinese, difende il governo Meloni: “Bene il ministro dell’Interno Piantedosi: da parte nostra aiuti umanitari e assistenza ai più fragili, ma non spazio agli scafisti che permettono flussi incontrollati di migranti clandestini. La responsabilità delle navi è dello Stato di bandiera che se ne deve, quindi, fare carico”.

Aggiunge il senatore: “Il decreto interministeriale firmato, oltre che dai ministri Piantedosi e Crosetto, dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rappresenta un’importante iniziativa verso il ritorno alla sicurezza e alla difesa dei nostri confini. Il Pd, invece, favorisce (si presume, anche se il senatore non lo specifica, in maniera involontaria, n.d.r.) scafisti e trafficanti di esseri umani, incentivando così il business dell’immigrazione illegale. Vergogna!”.

I tre parlamentari del centrosinistra: “Si accolgano tutti i naufraghi”

Per il deputato del Partito democratico alla Camera dei deputati e segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, “non consentire anche lo sbarco dei non fragili dalla Humanity 1 è una decisione arbitraria e contraria alle disposizioni internazionali sul salvataggio in mare che prevedono che i naufraghi devono essere accompagnati nel porto sicuro più vicino. Tutti i naufraghi, non solo alcuni, come stabilito in base a estemporanee decisioni ministeriali”. Assieme a Barbagallo ci sono il senatore Antonio Nicita (Pd) e il deputato di Verdi e Sinistra Italiana Aboubakar Soumahoro.