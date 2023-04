"Gesù nell'orto degli ulivi", l'appello: "Cercansi portatori per la baretta in legno" - Tempostretto

Venerdì la secolare processione a Messina. Mancano all'appello una decina di volontari. "Una tradizione che si sta perdendo"

MESSINA – Mancano portatori per una baretta ma non una qualunque. A lanciare l’appello è Giuseppe Cucinotta, un battitore e confrate della confraternita del Santissimo Crocifisso. La baretta che raffigura Gesù nell’orto degli ulivi è la più pesante fra i corpi statuari. La maggior parte, infatti, sono state realizzate in cartapesta, mentre questa è una delle poche costruite interamente in legno.

“Non è facile trovare persone che portino il peso per fede”

I tre anni di stop alla processione a causa della pandemia hanno fatto allontanare molti storici portatori. Quest’anno ne mancano all’appello almeno una decina. Il battitore Giuseppe Cucinotta e la famiglia hanno in custodia la baretta da più di 40 anni. “Non è semplice trovare persone con fede e, nello stesso tempo, capaci come portatori”, racconta. E aggiunge: “La tradizione del portatore, tramandata dal padre o dal nonno, purtroppo si sta perdendo“.

Ecco come contattare il custode della baretta per comunicare la propria disponibilità: all’indirizzo mail giuseppe.cucinotta1984@virgilio.it o al numero 090362392.