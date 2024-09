Getta rifiuti in strada ma il Comune di Oliveri la trova. “Venga a ritirarli con la multa da 600 euro”

Il primo sindaco del Comune tirrenico usa l'ironia e anticipa una maxi sanzione

“Gentile Signora C.V., non è stato facile trovarla, ma ce l’abbiamo fatta. La informiamo che abbiamo recuperato materiale di sua proprietà, che inavvertitamente ha posizionato in una semi curva, all’uscita di Oliveri”.

Usa l’ironia il sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera, per raccontare l’episodio di una cittadina che ha gettato rifiuti in strada.

“E’ stata fortunata; qualcuno meno fantasioso avrebbe potuto considerarlo un gesto volontario, un abbandono. E che quel ragazzino in auto con lei, abbia eseguito un suo preciso ordine e l’abbia lasciato apposta. Stia tranquilla, signora, noi di fantasia ne abbiamo: siamo persone semplici, ma creative, abituate ad osservare la realtà con abbondanti dosi di fiducia”.

“A chi potrebbe venire in mente?”

“E del resto, a chi potrebbe venire in mente di abbandonare simili enormi sacchi, in pieno giorno, in una delle aree più frequentate? Suvvia, non scherziamo: avrebbe potuto vederla un passante, un amministratore. Persino uno della polizia municipale.

Ci lasci aggiungere che ci ha molto colpito il suo fare risoluto, il modo in cui ha accostato, quel braccio messo fuori alla Blues Brothers e quel finestrino aperto a sfidare il caldo e ogni telecamera che avrebbe potuto riprenderla chiaramente in viso”.

“Il menefreghismo”

“A questo punto della storia, gentile signora, ci consenta una riflessione personale: lei è un personaggio di questo tempo, oscillante tra una coscienza da asilo nido e quel menefreghismo di chi pensa che tocchi a qualcun altro risolvere i disastri che ognuno di noi contribuisce a realizzare. Va in vacanza con mezza casa appresso, ma scorda di portare con sé il rispetto per gli altri, magari con l’orologio d’oro al polso, ma con un dado al posto della testa”.

“Venga a ritirare i rifiuti e la multa da 600 euro”

“E per concludere, ci usi una cortesia. Venga a ritirare quel cofano di sacchi che ci ha lasciato. E prima di entrare nei nostri uffici, accetti un suggerimento: faccia un respiro profondo, che assieme ai sacchi le consegneremo il premio da 600 euro che spetta a chi come lei, pensa di usare Oliveri come il salotto di casa sua, proseguendo la sua vita fischiettando, come se nulla fosse successo”.