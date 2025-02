Giampilieri 2.0, rieletto il presidente Giuseppe De Luca

L'associazione punta a crescere ancora dopo l'apertura della sede e il progetto "Viaggio 'nte vanedde"

MESSINA – Ha inaugurato la sede in piazza a Giampilieri così come portato avanti il progetto “Viaggio ‘nte Vanedde”. Ora Giuseppe De Luca è stato rieletto presidente dell’associazione Giampilieri 2.0, che da tempo ormai porta avanti diversi progetti nel borgo della zona Sud di Messina e che punta a crescere ancora. È stato lo stesso De Luca, soddisfatto, a ringraziare gli associati per averlo rieletto e a spiegare che il cammino di Giampilieri 2.0 proseguirà ancora: “Continueremo il buon lavoro svolto in quest’ultimo anno, con progetti sempre nuovi e vincenti come ‘Viaggio ‘nte vanedde’ che ci ha regalato parecchie soddisfazioni”. A Giampilieri nel corso degli ultimi mesi sono stati realizzati diversi eventi e con l’arrivo dell’estate si presumo che l’associazione ripartirà a doppia velocità.