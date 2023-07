Giampilieri marina. Impatto tra Ducati e Fiat sulla SS114, muore giovane motociclista - Tempostretto

Un violento scontro e il ventiseienne si è spento prima d'arrivare in ospedale

MESSINA – Un altro incidente mortale. Un violento impatto sulla SS114, all’altezza di Giampilieri marina, tra una motocicletta e un’auto. Una Ducati e una Fiat Panda. Subito le condizioni del motocliclista, 26 anni, sono apparse gravissime. La corsa in autombulanza, con il 118, ma non c’è stato nulla da fare. Il ventiseienne è morto prima dell’arrivo al Policlinico, in seguito alle ferite riportate.

Sono in corso gli accertamenti della polizia municipale per appurare la dinamica.

Articoli correlati