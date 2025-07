Giampilieri, nel weekend la Festa della Madonna delle Grazie

Appuntamento sabato 5 e domenica 6 luglio

Tutto pronto a Giampilieri per la festa della Madonna delle Grazie, che si svolgerà Sabato 5 e Domenica 6 Luglio.

Sabato 5 Luglio, le due giornate di festa, verranno aperte con lo sparo di 21 colpi di cannone e lo scampanio festivo delle campane del Santuario della Madonna delle Grazie e della Chiesa madre.

Alle 18 verranno recitati i solenni primi vespri in onore della Madonna delle Grazie in Chiesa madre, seguirà la Processione verso il Santuario della Madonna delle Grazie situato nella collina dinanzi al paese.

Alle 20:45, come da tradizione, inizierà la suggestiva “discesa” del simulacro della Madonna delle Grazie dal santuario, attraverso la scalinata, fino in paese. Ad accogliere il simulacro della Madonna uno spettacolo pirotecnico, a seguire la Processione si concluderà in Chiesa madre.

Domenica 6 Luglio, giorno della festa, di mattina la banda musicale allieterà le vie del paese. Alle 11 la Celebrazione Eucaristica solenne verrà presieduta da Mons. Giovanni Scimone, già parroco di Giampilieri. Alle 18 si svolgerà una seconda celebrazione Eucaristica, a cui seguirà la Processione del simulacro della Madonna delle Grazie per le vie del paese.

A conclusione della processione, si svolgerà in piazza Chiesa il concerto bandistico della banda “Santo Stefano Protomartire” di Aci Bonaccorsi, diretto dal maestro A. Sapienza e il sorteggio. Concluderà la festa lo spettacolo pirotecnico alla 23:59.