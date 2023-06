Giardini Naxos. "La spiaggia pubblica di Recanati sporca e abbandonata da anni" - Tempostretto

Lo sfogo di una nostra lettrice che chiede l'intervento urgente del sindaco: "rischi igienico-sanitari"

GIARDINI NAXOS – Ci scrive una nostra lettrice per “denunciare l’assenza della manutenzione da parte del Comune di Giardini Naxos della spiaggia pubblica di Recanati”.

“La spiaggia pubblica di Recanati, Giardini Naxos, tra ex rotonda verso lido hotel S.Alfio – spiega – si presenta sporca, con evidenti e pericolosi dislivelli, piena di legnetti appuntiti, ferri arrugginiti, plastica, masserizie di ogni tipo, una situazione igienico sanitaria disastrosa. E’ anche priva di contenitori per la raccolta differenziata di spazzatura, nessun servizio di pulizia giornaliera. Già da mesi il Comune di Giardini Naxos ha ben nota la situazione, i residenti hanno segnalato ampiamente con pec, telefonate…”.

Il tratto di spiaggia privo di manutenzione

La nostra lettrice aggiunge che la spiaggia in questione si trova nel polo turistico di Recanati e costituisce l’affaccio al mare di hotel e complessi residenziali.

L’appello rivolto al sindaco Giorgio Stracuzzi è quello di dare dignità e sicurezza igienico sanitaria al luogo “considerando il fatto – scrive la nostra lettrice – che da più di un decennio la suddetta spiaggia non viene bonificata e manutentata da mezzi meccanici appropriati”. “Inoltre la spiaggia in questione, priva di Pudm – Piano di utilizzo del demanio marittimo – prosegue la nota che abbiamo ricevuto – è invasa da strutture (bar/ ristoranti) che si inseriscono davanti l’affaccio dei complessi residenziali”. “Abbiamo acquistato case con affaccio e vista mare e ci ritroviamo case oscurate da retri di bar – è l’amara considerazione della nostra lettrice – per non parlare della spiaggia pubblica completamente invasa e ridotta in una piccolissima parte”.

Una delle foto inviate dalla nostra lettrice

Da qui, l’invito rivolto al sindaco a procedere con la redazione del Pudm, “se non vogliamo ritrovarci senza spiaggia pubblica”. “Perché si permettono costruzioni a ridosso delle case, se esiste il problema fogniario insufficiente, perchè si autorizzano nuovi allacci? In una spiaggia sporca, non manutentata, con le acque del mare ad orari scadenzati invasi da liquami? Penso sia il momento di dare risposte – conclude la nostra lettrice -. Apprendo anche che la spiaggia di Giardini Naxos ha ottenuto la bandiera verde, spiaggia alla portata dei bambini… ci deve essere un errore, i bambini non possono giocare perché si infilzano di tutto nei piedini, la spiaggia è sporchissima e il mare inquinato”.