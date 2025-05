Giardini Naxos, slitta udienza sulla decadenza del sindaco Stracuzzi

Via al secondo round giudiziario della battaglia sulla presunta incompatibilità del primo cittadino, dichiarata nel 2023

Messina – Entrerà nel vivo il prossimo 7 luglio l’udienza d’appello davanti alla prima Sezione civile della Corte d’appello di Messina sulla decadenza del sindaco di Giardini Naxos Giorgio Stracuzzi, dichiarata el 2023.

Secondo round

Ieri il presidente della Corte Massimo Gullino ha aperto l’udienza per la trattazione scritta e discusso di una eccezione preliminare presentata dall’avvocato Marcello Scurria, legale di Stracuzzi insieme all’avvocato Arturo Merlo, relativa alla produzione documentale di Giuseppe Rodi, presidente dell’associazione “Libera Voce Naxiota”.

Sindaco incompatibile

Si torna in aula a luglio prossimo, quindi, per decidere sull’atto degli avvocati Merlo e Scurria che ha sospeso gli effetti dell’ordinanza di primo grado mantenendo in carica il primo cittadino. Costituiti anche gli allora consiglieri di minoranza Agatino Bosco e Francesco Palumbo, assistiti dall’avvocato Lucio Fresta, che hanno segnalato le cause di incompatibilità di Stracuzzi: il fratello ha ricevuto due incarichi professionali prima delle elezioni.

Il ricorso

Il ricorso fa leva sulla norma del Testo unico enti locali che secondo gli avvocati Merlo e Scurria il Tribunale avrebbe applicato erroneamente ed alla circostanza che il sindaco non poteva imporre al fratello lo scioglimento del vincolo contrattuale né rescindere anticipatamente il rapporto tra il Comune e il professionista.