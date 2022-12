Giardini Naxos. Un milione di euro dal Pnrr per il progetto innovativo di assistenza gli anziani - Tempostretto

Il progetto del Comune jonico si è piazzato al 19° posto su 2.178 presentati in tutta Italia

GIARDINI NAXOS – Nell’ambito della Missione n.5 “ Inclusione e Coesione” del Pnrr è stato finanziato al Comune di Giardini Naxos il progetto “Terzo tempo” per un importo di circa un milione di euro. Il progetto è finalizzato a realizzare servizi di assistenza per soggetti anziani e prestazioni innovative di welfare sociale basate sull’utilizzo di servizi digitali e nuove tecnologie, al fine di mantenere nel proprio nucleo familiare la popolazione anziana, aiutandola a mantenere la propria autonomia e supportandola nei suoi bisogni sanitari e socio‐relazionali. La proposta progettuale si è piazzata al 19° posto su 2.178 istanze pervenute da tutta Italia.

“Un risultato straordinario – hanno commentato all’unisono l’assessore ai servizi sociali Ariana Talio ed il vicepresidente del Consiglio Comunale Giuseppe Leotta che hanno seguito l’iter insieme al sindaco Giorgio Stracuzzi – Il ripristino del servizio di assistenza domiciliare agli anziani, che in questo momento è garantito tramite il Distretto Sanitario, è un obiettivo di questa amministrazione. Avere l’opportunità di riattivare questo servizio con caratteristiche qualitative molto superiori al passato rappresenta un grande successo per questa amministrazione che si dimostra in grado di competere per attrarre fondi dal Pnrr”.

Talio e Leotta hanno ringraziato “gli uffici del I Settore ed i tecnici che ci hanno seguito per l’ottimo lavoro svolto e per il lavoro che svolgeranno per concretizzare il finanziamento”.” “Il bilancio di quest’anno per quanto riguarda i servizi sociali – hanno aggiunto – è assolutamente positivo con risultati importanti raggiunti come l’attivazione del servizio igienico-personale di tipo specialistico per i disabili gravi a scuola, il rinnovo del servizio di assistenza domiciliare ai disabili, il ripristino del servizio di assistenza domiciliare agli anziani, l’affidamento per otto mesi scolastici del servizio mensa, il rimborso degli abbonamenti per il trasporto scolastico extra-urbano, lo svolgimento dei progetti di pubblica utilità da parte dei percettori di reddito di cittadinanza, la continuità nell’erogazione di misure assistenziali come le borse lavoro, i buoni spesa ed i ricoveri di soggetti fragili”.