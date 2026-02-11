54 farmacie del Messinese aderiscono alla Giornata di raccolta del farmaco

Fino al 16 febbraio l'iniziativa solidale per donare a chi ne ha bisogno in città e provincia. Ecco quali sono le priorità

MESSINA – Sostegno a chi ha bisogno. 54 farmacie di Messina e provincia hanno già dato la propria adesione alle Giornate di raccolta del farmaco previste fino al 16 febbraio. L’iniziativa, promossa da Terra di Gesù Odv e dal Banco farmaceutico, mira a “sottolineare il ruolo fondamentale della sensibilizzazione e dell’educazione alla salute, invitando tutti a partecipare attivamente alla cura del bene comune. Chiunque può recarsi in una delle farmacie aderenti e acquistare un farmaco da donare a chi ne ha bisogno. Servono in particolare sciroppi per la tosse, antipiretici e fermenti lattici”.

Si legge in una nota: “La solidarietà nelle azioni quotidiane diventa così uno strumento potente perché nessuno sia lasciato indietro nella lotta per il benessere e la salute. Intanto ha superato ogni aspettativa l’adesione. Ad oggi hanno dato la propria adesione ben 54 farmacie della città e della provincia tirrenica e jonica, una dimostrazione chiara dell’impegno del settore farmaceutico locale nel sostenere le persone più bisognose e nel promuovere un senso di comunità”.

