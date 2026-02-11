 54 farmacie del Messinese aderiscono alla Giornata di raccolta del farmaco

54 farmacie del Messinese aderiscono alla Giornata di raccolta del farmaco

Redazione

54 farmacie del Messinese aderiscono alla Giornata di raccolta del farmaco

mercoledì 11 Febbraio 2026 - 14:00

Fino al 16 febbraio l'iniziativa solidale per donare a chi ne ha bisogno in città e provincia. Ecco quali sono le priorità

MESSINA – Sostegno a chi ha bisogno. 54 farmacie di Messina e provincia hanno già dato la propria adesione alle Giornate di raccolta del farmaco previste fino al 16 febbraio. L’iniziativa, promossa da Terra di Gesù Odv e dal Banco farmaceutico, mira a “sottolineare il ruolo fondamentale della sensibilizzazione e dell’educazione alla salute, invitando tutti a partecipare attivamente alla cura del bene comune. Chiunque può recarsi in una delle farmacie aderenti e acquistare un farmaco da donare a chi ne ha bisogno. Servono in particolare sciroppi per la tosse, antipiretici e fermenti lattici”.

54 farmacie del Messinese aderiscono alla Giornata di raccolta del farmaco

Si legge in una nota: “La solidarietà nelle azioni quotidiane diventa così uno strumento potente perché nessuno sia lasciato indietro nella lotta per il benessere e la salute. Intanto ha superato ogni aspettativa l’adesione. Ad oggi hanno dato la propria adesione ben 54 farmacie della città e della provincia tirrenica e jonica, una dimostrazione chiara dell’impegno del settore farmaceutico locale nel sostenere le persone più bisognose e nel promuovere un senso di comunità”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’I.I.S. “Antonello” si rinnova: ecco i nuovi indirizzi della scuola VIDEO
Pedina l’ex moglie e continua a perseguitarla, 63enne arrestato per stalking
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED