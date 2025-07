Ginnastica Artistica, l’Ssd UniMe termina alla grande la stagione

Grandi risultati per le giovani atlete grigio-azzurre alle Finali Nazionali di Ginnastica Artistica. In mostra a Rimini anche i ginnasti del settore Skill In

MESSINA – Concludono la stagione agonistica nel migliore dei modi le giovani “farfalle” del team Ginnastica Artistica Femminile della SSD UniMe che, in gara a Rimini dal 20 al 27 giugno per le Finali Nazionali di Ginnastica Artistica organizzate dalla Federazione Ginnastica d’Italia, in occasione della manifestazione “Ginnastica in Festa”, si rendono protagoniste di prestazioni di grandissimo livello e raggiungono risultati superlativi.

Le giovani atlete universitarie, accompagnate dal tecnico federale Gina Berescu, sono state impegnate nei campionati individuali LB base, LC base, LD avanzato, LD3 avanzato e nel campionato a squadre Serie D LD livello avanzato. Tutte le atlete, nonostante per tante di loro di trattasse della loro prima esperienza in una competizione nazionale, hanno dimostrato tanta grinta, carattere e spirito di squadra, distinguendosi sui quattro attrezzi – volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero – con grande talento e, soprattutto, dimostrando ampi margini di crescita tecnica.

Questi i risultati individuali nel dettaglio. Nella categoria Allieve A3 – LD avanzato, Sara Urbani si è classificata tra le prime 10 ginnaste d’Italia con un punteggio totale di 134,550. Ottime le prestazioni anche di Arianna Garito (16ª con 130,725 punti) ed Alessia Sicari (20ª con 121,625 punti). Nella categoria Allieve A4, Anna Oliva ha ottenuto un 30° posto finale con un punteggio complessivo (tra prima e seconda giornata) di 127,550.

Nel campionato individuale LC base – Allieve A4, Eleonora Donato, alla sua prima esperienza nazionale, ha migliorato sensibilmente la sua prestazione nella seconda giornata di gare. Nel livello LB base – Allieve A3, Eleonora Viscuso, anche lei esordiente in una finale nazionale, ha chiuso al 51° posto su 141 partecipanti, con un punteggio di 61,200 nella prima giornata di gare. Nel Campionato individuale LD3 avanzato, Sofia Urbani, nonostante un improvviso malessere stagionale, ha concluso all’11° posto, totalizzando 88,450 punti.

Le gare a squadre

Ottimi anche i risultati delle gare “a squadre”. Nel Campionato a Squadre Serie D – LD avanzato (categoria Allieve), il team composta da Angela Bruschetta, Arianna Garito, Anna Oliva, Alessia Sicari e Sara Urbani si è confermata tra le prime 9 squadre d’Italia, con un punteggio complessivo di 202,150.

Terminata nel migliore dei modi la stagione agonistica, adesso per il team Ginnastica Artistica grigio-azzurro è il momento di concentrarsi sul prossimo appuntamento, attesissimo da atlete, famiglie e appassionati: il Saggio Spettacolo di fine anno, in programma venerdì 4 luglio, alle ore 20:00, presso il Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria (ingresso gratuito). Il tema dell’evento di quest’anno, “GIUNGLE – Il battito della Terra”, accompagnerà i presenti in un suggestivo viaggio nel cuore della natura, tra musica, colori e movimento. In scena le ginnaste di Ginnastica Artistica e Ritmica della SSD UniMe, per un’esperienza coinvolgente ed emozionante.

Tornano da Rimini con risultati esaltanti anche gli atleti del settore Skill In – Ginnastica Artistica della SSD UniMe. Sono stati ben 4 gli atleti in gara al campionato Nazionale 2025 organizzato dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali presso il complesso sportivo della Fiera di Rimini, che si sono resi protagonisti assoluti di prestazioni di grande livello: Anja Paleologo, Chiara De Luca, Damiano Donato Orioles e Raoul Pino, accompagnati dagli istruttori Fabio Di Bella, Federica Palumbo e dalla coordinatrice del settore Skill In, Marika Margiotta.

Nella sezione maschile, Raoul Pino per il secondo livello e Damiano Donato Orioles per il primo, hanno raggiunto il primo posto assoluto nelle specialità di corpo libero, volteggio, parallele pari e sbarra. Anja Paleologo, nella sezione femminile, terzo livello FISDIR, ha conquistato la medaglia d’argento nella classifica “all around”, Il terzo posto del podio nelle specialità di corpo libero, volteggio e trave alta, mentre, nelle parallele asimmetriche, ha conquistato la medaglia d’argento.

Chiara De Luca, nel secondo livello per la sezione femminile, si è confermata campionessa assoluta nelle specialità del corpo libero, trave ed al volteggio, conquistando anche il primo posto nelle parallele asimmetriche. Risultati, anche questi del settore Skill In, che danno grande soddisfazione alla SSD Unime, a conferma della bontà di un percorso attento e minuzioso da parte degli istruttori che, con amore e dedizione, hanno sostenuto gli atleti nel corso degli allenamenti durante l’anno. La partecipazione alla competizione sportiva rappresenta la concreta realizzazione di uno degli obiettivi prioritari del progetto Skill In, fortemente voluto dalla SSD UniMe.