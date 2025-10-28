Ginnastica, le farfalle della Ssd UniMe campionesse regionali

A Rosolini il team dei tecnici Berescu e Miano vincono il campionato Gold Allieve per il terzo anno consecutivo

Sale sul tetto della Sicilia il team Ginnastica della Ssd UniMe che, in gara sabato scorso a Rosolini, conclude in maniera superlativa la seconda prova del Campionato Regionale a Squadre Gold Allieve 3B, conquistando il titolo di campionesse regionali nella propria categoria e, tra l’altro, strappando anche il pass per la qualificazione diretta alla fase nazionale, in programma dal 12 al 14 dicembre a Riccione.

Domenica 2 novembre, invece, sarà la volta delle farfalle della sezione Ginnastica Ritmica, che scenderanno in pedana a Catania per la terza prova regionale del Campionato Individuale Silver LA1, LA2, LB1 e LB2.

Il successo a Rosolini

Un risultato di grandissimo valore per le “farfalle” universitarie, che si laureano per il terzo anno consecutivo campionesse regionali nel Campionato Gold Allieve, dimostrando ancora una volta la costante crescita e l’altissimo livello tecnico raggiunto dalla squadra universitaria. A Rosolini, la competizione è stata serratissima, con un livello molto alto dimostrato da tutte le compagini in gara e programmi tecnici di grande valore. Il team, accompagnato in gara dai tecnici federali Gina Berescu e Giuseppe Miano, e composto dalle ginnaste Angela Bruschetta, Arianna Garito, Anna Oliva, Alessia Sicari e Sara Urbani, ha totalizzato ben 191,500 punti, migliorando di ben cinque punti la prestazione della prima prova regionale.

Alle spalle della Ssd UniMe si sono classificate: Diavoli Rossi Marsala (vice campionesse regionali con 188,800 punti), Mylae Gym Milazzo (185,625), ASD Artistica Aretusea (183,375), Millennium Ispica (181,675), Artistica Scicli (177,250), Gym Academy Favara (175,450) e Millennium Ispica 2 (169,875).

Berescu: “Ottimo inizio, ma ancora molto da fare”

“Un ottimo inizio di stagione per il nostro settore della ginnastica” – commenta il Coordinatore Tecnico, Gina Berescu – “siamo consapevoli che ci sia ancora molto da fare, ma lavoriamo con determinazione per migliorare il potenziale tecnico di tutte le nostre atlete, e per questo un enorme grazie va rivolto all’intero staff, composto da Giuseppe Miano, Federica Palumbo, Laura Tirimacco, Erika Calabrò e Iliana Kuznetkova.”

I prossimi appuntamenti agonistici vedranno impegnate le atlete Sofia Ainis e Morgana Cavallaro nella seconda prova regionale del Campionato Gold Junior e Senior, in programma sabato 1° novembre a Rosolini (SR). Nel Campionato Silver – Livello Eccellenza, la SSD UniMe sarà rappresentata da Sofia Urbani (categoria Junior 2ª fascia).