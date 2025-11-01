Giochi senza Quartiere a Villa Dante, vince ancora la II Municipalità

Terza vittoria consecutiva stamattina nella quarta edizione della rassegna a Messina, su iniziativa dell'assessorato alle Politiche giovanili

MESSINA – A Villa Dante una festa di sport, gioco e comunità. Si è conclusa questa mattina, 1 novembre 2025, a Villa Dante, la quarta edizione dei Giochi senza Quartiere di Messina, promossa dall’assessorato alle Politiche giovanili, guidato dall’assessora Liana Cannata, in collaborazione con le Municipalità e l’Azienda Speciale Messina Social City, presieduta da Valeria Asquini.

Dopo sei giornate di sfide vissute nei quartieri cittadini a partire dal 20 ottobre, la II Municipalità si è aggiudicata per il terzo anno consecutivo la Coppa dei Quartieri 2025.

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di bambini, ragazzi e giovani adulti tra gli 8 e i 35 anni, suddivisi in tre fasce d’età, coinvolti in un programma di attività sportive e ludiche: dalla Lotta dei Titani alla Dama, dal Sacco Matto al percorso urbano Urban Race, fino a prove di precisione, riflessi e collaborazione come Anelli Xtreme, Flagon e Colpiscilo!.

Ecco i giochi della finale di oggi: Calcio Balilla Umano, Percorso del Gladiatore, Orienteering, Percorso a Ostacoli (OCR), Calcio Balillamano. A chiudere la giornata, musica e divertimento grazie a un dj set che ha fatto da cornice ai festeggiamenti.

“Un momento di crescita e di partecipazione”

Il sindaco Federico Basile, impegnato oggi nel tradizionale giro dei cimiteri cittadini in occasione della Festa di Ognissanti, ha voluto far giungere il proprio messaggio: “I Giochi senza Quartiere rappresentano uno straordinario momento di crescita comunitaria e di partecipazione attiva. Vedere i quartieri unirsi, competere con correttezza e celebrare insieme i valori dello sport è motivo di grande orgoglio per tutta la città. Complimenti alla II Municipalità per questa nuova vittoria e a tutte le Municipalità, e un ringraziamento speciale a tutti i giovani, le famiglie e gli organizzatori che hanno reso possibile questa splendida edizione”.

L’assessora alle Politiche Giovanili, Liana Cannata, ha espresso soddisfazione per il successo della manifestazione: “Un’altra edizione straordinaria, che ha dato voce e spazio ai giovani della nostra città, mettendo al centro inclusione, gioco di squadra e socialità. I Giochi senza Quartiere sono diventati un appuntamento atteso, un simbolo della Messina che cresce insieme e crede nelle nuove generazioni”.

La presidente della Messina Social City, Valeria Asquini, ha aggiunto: “Questo progetto nasce per unire e oggi possiamo dire che ha ancora una volta raggiunto il suo obiettivo. I Giochi senza Quartiere rappresentano un percorso educativo e di crescita per tanti giovani, un’occasione per mettersi alla prova, collaborare e vivere la città in modo attivo”.