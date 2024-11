Gioco d’azzardo, l’Asp apre 4 punti di ascolto a Messina e in provincia

Nel territorio messinese, nel 2023, sono stati spesi nel gioco d’azzardo on line quasi un milione e mezzo di euro (3.244€ pro capite), più di qualsiasi altra provincia italiana



MESSINA – Finalmente ad aprire non sono nuovi “punti scommessa” ma punti di ascolto per giocatori problematici e loro familiari, in un territorio che nel 2023 ha speso nel gioco d’azzardo on line quasi un milione e mezzo di euro (3.244€ pro capite), più di qualsiasi altra provincia italiana. Domani, mercoledì 27 novembre 2024, alle ore 11.00 presso la Sala Riunioni della Direzione Generale dell’Asp, palazzo Geraci al terzo piano si svolgerà una conferenza stampa di presentazione del progetto con l’obiettivo di veicolare gli scopi dello stesso e informare la cittadinanza sulle opportunità di usufruire dei percorsi di recupero per un problema che affligge utenti e famiglie e che ha un profondo impatto sociale.

Alla conferenza, tra gli altri, sarà presente il direttore generale dell’Asp Giuseppe Cuccì , il direttore Dipartimento di Salute mentale dell’Asp di Messina Pippo Rao, il dott. Pietro Russo del Serd, il dott. Domenico Incorvaia, presidente del Centro di Solidarietà FARO di Messina, che gestiscono il progetto. Sono stati invitati il Prefetto di Messina Cosima Di Stani, il Questore di Messina Annino Gargano, del Sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore comunale alle politiche sociali Alessandra Calafiore e il vescovo di Messina monsignor Cesare Di Pietro.

Le “Antenne”, questo il nome che hanno preso i nuovi sportelli di ascolto, puntano in direzione opposta ed hanno come obiettivo promuovere iniziative di prevenzione e sostegno per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico. L’iniziativa è parte della linea progettuale “Prevenzione Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)”, sviluppata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina tramite l’Area Funzionale Dipendenze Patologiche del Dipartimento di Salute Mentale e finanziata dalla Regione Sicilia, per il prossimo triennio, grazie al “Fondo per il gioco d’azzardo patologico” (legge n. 208 del 2015).

A scendere in campo al fianco dell’Azienda Sanitaria sono tanti enti del terzo settore messinese, molti dei quali storicamente impegnati nell’ambito delle dipendenze patologiche: il Centro di Solidarietà “F.A.R.O.”, la cooperativa sociale “Santa Maria della Strada”, l’associazione Le.Lat., la Fondazione Antiusura “Padre Pino Puglisi”, l’associazione “Centro Studio Horus”. Partner del progetto è anche l’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela per il tramite della Caritas diocesana. I quattro punti di ascolto sono dislocati lungo tutto il territorio provinciale: a Sant’Agata di Militello per l’area tirrenica, a Merì per il comprensorio di Milazzo e delle Isola Eolie, a Santa Teresa di Riva per l’area ionica e nel capoluogo messinese.

All’interno di ogni sportello opera una piccola équipe composta da un operatore all’ascolto dedicato all’accoglienza degli utenti, da un case manager impegnato nel costruire una rete di supporto all’utenza, da uno psicologo impegnato nella gestione dei gruppi psicoeducativi per i familiari, dei gruppi di auto-mutuo- aiuto per i giocatori e dei colloqui motivazionali a loro rivolti. Ogni sportello ha tre aperture settimanali ed offre una prima assistenza telefonica (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12).

Il lavoro degli sportelli di ascolto faciliterà l’accesso del giocatore problematico ai Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) dell’azienda sanitaria che procederà ad una presa in carico strutturata curata dal proprio personale.

I quattro punti di ascolto

Zona città di Messina presso Stazione Centrale di Messina

Aperture: mercoledì (8.30-13.30), giovedì (15.30-20.30), venerdì (08.30-13.30)

Telefono: 347 52 17 284

Zona tirrenica presso Centro Servizi Caritas Diocesana di Patti via G.Medici, 2 – Sant’Agata di Militello (ME)

Aperture: lunedì (8.30-13.30), giovedì (08.30-13.30), giovedì (14.00-19.00)

Telefono: 334 87 16 406

Zona Milazzo e Isole presso Studio Horus via Martiri di Nassirya, 18 – Merì (ME)

Aperture: lunedì (15.00-20.00), martedì (08.30-13.30), giovedì (09.00-14.00)

Telefono: 393 35 75 583

Zona ionica presso Parrocchia della Sacra Famiglia piazza Sacra Famiglia – Santa Teresa di Riva (ME)

Aperture: lunedì (08.30-13.30), martedì (15.00-20.00), giovedì (08.30-13.30)

Telefono: 340 40 32 450