Gioco Sport, giornate conclusive per la scuola calcio e la danza classica

MESSINA – L’esperienza della Gioco Sport, in tutte le due discipline, va calando il sipario sulle attività a fine stagione. Per l’occasione i piccoli calciatori della scuola calcio La Pineta hanno vissuto una giornata con Alessandro Parisi, ex giocatore del Messina con numerose presenze in serie A, che è stato accolto con entusiasmo dai ragazzi della società. I quali gli hanno posto numerose domande riguardanti la sua prestigiosa carriera, culminata con la convocazione in Nazionale. Curiosità dei più piccoli accresciuta da un video con i gol più belli di Parisi nell’esaltante esperienza con la maglia dell’Fc Messina, proiettato nella club house de La Pineta Sport Club. Grande è stato anche l’apprezzamento dei genitori, che hanno avuto il piacere di vivere direttamente le gesta del talentuoso terzino sinistro e della squadra giallorossa dei miracoli. Parisi ha consegnato poi delle medaglie ricordo a tutti i partecipanti.

“Sono state ore molto piacevoli, una vera e propria festa, che ha fatto calare il sipario su una stagione intensa e di notevole crescita per la nostra scuola calcio – dichiara il presidente della Gioco Sport Dario D’Amico -. Ringrazio Alessandro Parisi per la disponibilità, dimostrata prima nell’accettare l’invito e successivamente nello stare insieme a noi”. Che obiettivi avete per la prossima annata? “Intanto, mi piace sottolineare il bilancio positivo di quella che, iniziata lo scorso settembre, è appena terminata, che ci ha visti protagonisti in quattro categorie (Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi, ndr) nei campionati organizzati dall’AICS sia in ambito provinciale che regionale. Puntiamo adesso a formare un gruppo Piccoli Amici per ampliare ulteriormente l’offerta e proseguire nella linea tracciata”.

Spettacolo di danza il 23 giugno

È giunto al termine anche l’anno di impegno nella danza classica, ricco di studio, sorrisi e divertimento per le allieve dei corsi di pre-danza e propedeutica della Gioco Sport, che si sono tenuti all’Istituto Spirito Santo “Annibale Maria di Francia” di via San Marta. Il momento clou si vivrà domenica 23 giugno (inizio ore 18), quando le giovani ballerine si esibiranno al teatro “Vittorio Emanuele”, partecipando con le più piccine delle varie sedi della scuola StudioDanza, diretta dalla prof. Mariangela Bonanno. Si annuncia uno spettacolo bello ed intenso.

“Sarà un’emozione ancora più grande per la scelta del tema, divertente e coinvolgente – dichiara l’insegnate Alice Rella -. Andremo, infatti, “In fondo al mar “… per immergerci nelle atmosfere della Sirenetta con meravigliosi tutù da pesciolini, coralli, alghette e le nostre allieve più piccole saranno protagoniste, così, di questo momento finale, mostrando disciplina e grazia, tanto curate durante i mesi delle lezioni, danzando accanto alle più grandi di StudioDanza, che, nelle vesti della Sirenetta, le Sorelline e il Granchio, le accompagneranno nelle loro prime indimenticabili esperienze sul palco”. Per Gioco Sport la soddisfazione di un percorso che sta per concludersi nel modo più coinvolgente. “Attendiamo un pubblico numeroso che le accolga calorosamente – conclude Rella – e diamo appuntamento a tutti alla ripresa delle attività”.