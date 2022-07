Gioia Tauro. Arrestate due persone per spaccio di sostanza stupefacente - Tempostretto

Con l’aiuto del cane antidroga Casting, gli agenti hanno rinvenuto quarantadue grammi di sostanza stupefacente di tipo Marijuana

GIOIA TAURO – Due persone sono tratte in arresto, colte in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto eseguito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro,

supportati da unità cinofile è giunto a conclusione della perquisizione svolta presso l’abitazione degli arrestati, eseguita con l’aiuto del cane antidroga Casting, sono stati rinvenuti 42 grammi di sostanza stupefacente di tipo Marijuana, abilmente occultata e confezionata in una busta, insieme ad altri numerosi involucri di cellophane, pronti per essere venduti, e ad un bilancino di precisione. Nel corso di ulteriori controlli, sono state rinvenute altresì svariate confezioni di sigarette di marca estera, tutte prive del sigillo del Monopolio di Stato, occultate in borsoni da viaggio.