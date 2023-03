Gioia Tauro. Destinatario di una mandato d'arresto europeo, individuato dalla Polfer - Tempostretto

L’uomo è stato fatto scendere dal treno e consegnato per ulteriori verifiche al personale del Posto Polfer di Paola che ha proceduto al suo arresto

GIOIA TAUTO – Durante un servizio di vigilanza a bordo di un treno a lunga percorrenza, agenti della Polizia Ferroviaria, hanno individuato un uomo destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità iberiche per violenza sessuale in pregiudizio di minori.

del Posto Polfer di Paola che ha proceduto al suo arresto. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Paola, in attesa della decisione su una sua eventuale estradizione.