Gioia tauro. Poliziotto fuori servizio, salva la vita ad anziano in preda a crisi epilettiche

GIOIA TAURO – Una fortunata casualità quella che ha permesso ad Attilio, Agente della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, di salvare la vita a Domenico. Mentre si trovava alla stazione ferroviaria, libero dal servizio, il poliziotto ha notato un uomo riverso per terra in preda a crisi epilettiche e, applicando le conoscenze di primo soccorso, lo ha prima collocato in posizione laterale di sicurezza e poi ha contattato il 118 per richiedere l’intervento di personale medico. Trasportato all’Ospedale di Polistena, Domenico è stato sottoposto alle cure mediche necessarie e, una volta dimesso dal nosocomio, ha espresso la volontà di rivedere Attilio e ringraziarlo per avergli salvato la vita.