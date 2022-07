Gioia Tauro. Tre arresti per maltrattamenti in famiglia ed evasione dagli arresti domiciliari - Tempostretto

Le due distinte operazioni sono state eseguite dagli agenti di Polizia del commissariato di Gioia Tauro nei giorni scorsi

GIOIA TAURO – Una misura di custodia cautelare e due persone di Rosarno arrestate .E’ il risultato di due operazioni di polizia eseguite nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Gioia Tauro. Nel primo caso ad essere arrestato è stato un uomo responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate, provvedimento, scaturito da un intervento delle Volanti ad esito del quale è stato avviato il cosiddetto “Codice Rosso”, che ha permesso di accertare la realizzazione di condotte vessatorie e violente nei confronti dei familiari dell’uomo. Nella seconda operazione, si tratta di un arresto nei confronti di due soggetti, colti in flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari. I due, che erano stati arrestati appena pochi giorni prima in flagranza dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati nuovamente sottoposti ad arresto ed accompagnati nelle rispettive abitazioni.