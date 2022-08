Gioiosa Marea, aggredito operatore ecologico - Tempostretto

L'allarme della Fp Cgil di Messina

Un operatore ecologico di Gioiosa Marea è stato aggredito da un energumeno del posto senza apparente motivo. La prognosi di oltre venti giorni per le ferite riportate.

Non è la prima volta che un lavoratore del settore, che si alza alle 4 del mattino per rendere più decoroso il comune presso il quale presta servizio – dice il segretario della Fp Cgil di Messina, Carmelo Pino – subisce tali vergognose aggressioni, soprattutto nel periodo estivo dove i comuni turistici sono presi d’assalto dai vacanzieri ed il servizio di igiene ambientale, con il porta a porta, diventa più delicato ed impegnativo. Invitiamo le amministrazioni comunali e le forze dell’ordine ad un più accurato controllo del territorio ed a mettere in atto tutte azioni che possano servire affinché in futuro fatti così gravi non accadano”.